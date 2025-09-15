Старая криминальная драма с Кирой Найтли неожиданно вернулась в топы зарубежного стриминга — у фильма всего 30% «свежести» на Rotten Tomatoes

Далеко не всем потенциально успешным фильмам суждено действительно найти тот самый успех, но ностальгия по лучшим временам тоже делает свое дело — потому в чартах самых популярных стриминговых платформ все чаще можно увидеть фильмы, выходившие годы и даже десятилетия назад.

Недавно одним из таких как раз стал криминальный триллер с Кирой Найтли и Колином Фарреллом в главных ролях — спустя почти 15 лет после релиза в кинотеатрах (и провала там же) фильм внезапно поднялся в топ-10 стриминга, хотя и получил разгромные оценки в том числе от зрителей.

«Телохранитель» неожиданно стал одним из самых просматриваемых фильмов онлайн на этой неделе

Картина, вышедшая на большие экраны еще в 2010 году, пару дней назад занимала одну из строчек в топ-10 онлайн-платформы стримингового сервиса Paramount+, став очередным доказательством того, что даже всеми забытые фильмы могут снова найти популярность на стриминге.

В центре сюжета «Телохранителя» — недавно вышедший из тюрьмы Гарри «Митч» Митчелл, который пытается завязать с криминальным прошлым, устраиваясь на работу в качестве телохранителя для кинозвезды Шарлотты, которую то и дело преследуют папарацци. Со временем Митч убеждается, что криминальное прошлое не даст ему так просто забыть о себе, а под угрозой теперь может оказаться и жизнь ни в чем не повинной голливудской звезды.

«Телохранитель» не понравился ни критикам, ни зрителям

Хотя в последние пару дней у фильма внезапно случилась минута славы, такое с ним явно происходило впервые — просто потому, что в далеком 2010 году «Телохранитель» разнесли в щепки буквально по всем фронтам.

В мировом прокате картина не собрала даже пяти миллионов долларов, хотя на производство создатели потратили около 12 миллионов. Положение усугубили и отзывы со стороны критиков и зрителей — так, у «Телохранителя» по-прежнему сохраняются довольно низкие рейтинги в 39% и 30% «свежести» на Rotten Tomatoes.

