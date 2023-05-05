Старая и слишком красивая: вот какой могла быть Тося Кислицина из «Девчат»

Тося Кислицина из «Девчат» стала знаковой ролью в карьере Надежды Румянцевой. Но этого успеха могло и не быть, ведь режиссер Юрий Чулюкин мог снять в этой картине свою жену Наталью Кустинскую. Актриса была уверена, что роль Тоси точно достанется ей. Однако худсовет забраковал ее кандидатуру. Чиновники сказали, что Кустинская слишком красива для роли «вечного ребенка», какой была Тося. Вторая причина — ее возраст. В худсовете отметили, что актриса старовата, чтобы играть выпускницу техникума.

Каково же было удивление Натальи Николаевны, когда на роль утвердили Надежду Румянцеву. К слову, она была старше Кустинской на восемь лет. Звезда комедии «Три плюс два» пришла в ярость. Чтобы успокоить жену, Чулюкин предложил ей роль Анфисы, но Наталья Николаевна наотрез отказалась. Персонаж показался ей бесцветным и скучным.

Это не первый раз, когда из-за своей броской красоты Кустинская получила отказ. За ней закрепился образ легкой и сумасбродной блондинки, что в итоге и помешало ее карьере. Пожалуй, самой серьезной работой актрисы была роль Полины Полиповой в эпохальном сериале «Вечный зов».