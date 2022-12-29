Старания побоку: как похудевший на 20 килограммов Александр Робак выглядит сейчас

Коллеги и друзья называют Александра Робака везунчиком. Актеру удалось построить успешную карьеру, создать крепкую семью с любимой женщиной и стать многодетным отцом, наладить свой бизнес. Однако кое-что омрачает счастье популярного артиста.

Звезда экрана страдает от лишнего веса, которому то и дело объявляет войну. К этому его подталкивают режиссеры, желающие видеть актера более подтянутым. Например, ради роли в картине «В Кейптаунском порту» Александр всего за 10 дней сбросил 20 лишних кило.

Далось ему это непросто — приходилось ежедневно бегать по 10 километров, в жару носить термобелье и практически полностью отказываться от еды. Результат себя ждать не заставил, но сохранить его Робаку так и не удалось.

Довольно скоро вес вернулся обратно. Сегодня актера стройным не назовешь, однако он с этим, судя по всему, уже смирился.