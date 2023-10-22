«Старался вытравить»: Богомолов изводил известную актрису, о чем теперь жалеет

Сейчас Константин Богомолов закрепил за собой славу новаторского режиссера в театре и кино. Многие актеры мечтают поработать с ним, ведь на площадке в его проектах они могут раскрыться с новой стороны. Однако привыкнуть к требовательному и принципиальному постановщику бывает непросто, поскольку иногда он откровенно издевается над своими подопечными.

Недавно Богомолов покаялся в подобном поведении по отношению к известной актрисе. Режиссер признался, что в начале их сотрудничества он буквально изводил ее претензиями и грубостью. При этом он сам увидел в соцсетях снимки звезды и пригласил ее для совместной работы.

Когда Александра Ребенок появилась на площадке, то была ошарашена холодным приемом Богомолова. Постановщик не хвалил ее и вел себя по-настоящему жестоко. Режиссер объяснил, что хоть и был криклив и несдержан, но пытался тем самым сделать актрису лучше.

«Старался вытравить все те вещи, с которыми она обычно работала», — заявил Богомолов в шоу «Команда».

Ребенок с достоинством выдержала все испытания. Это позволило ей стать не только одной из самых любимых актрис Богомолова, но и его близкой подругой. Неслучайно именно ей он доверил провести свою свадьбу с Ксенией Собчак.