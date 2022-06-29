Старалась не для себя: Кравченко раскрыла, на что пошли гонорары «Сватов»

Татьяна Кравченко рассказала, на что потратила деньги, заработанные в сериале «Сваты». Как оказалось, артистка оплатила образование своей дочери.

По словам Кравченко, все годы проекта, съемки которого шли с 2008 года, она оставалась довольна размерами своего гонорара. Однако деньги артистка тратила преимущественно не на себя, а на свою наследницу Анну. Именно она купила ей квартиру и сделала там ремонт, а также оплатила ее образование дизайнера в Национальном институте моды в Англии и жизнь за границей.

«Многое могу себе позволить», — цитирует слова актрисы портал Argumenti .

При этом Кравченко отмечает, что не сомневается в талантах наследницы. По словам артистки, из Анны непременно получится «хороший дизайнер», поэтому она совсем не жалеет потраченных денег и не сомневается в своем выборе.

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