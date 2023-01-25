Станут заядлыми пьяницами: мужчины с этими именами обречены

Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени расслабиться за бокалом вина или выпить пива в теплой компании друзей. Однако если человек балуется горячительными напитками едва ли не каждый день, видит в алкоголе единственный способ снять стресс и пытается тщательно скрыть это от окружающих - время бить тревогу. По словам экспертов в области эзотерики, чаще всего пагубной страсти подвержены мужчины, причем те, которые носят определенные имена. Прежде чем связать свою жизнь с носителем одного из этих имен, необходимо убедиться, что он не страдает от алкогольной зависимости.

Александр

Мужчины, нареченные именем Александр, имеют все шансы добиться в жизни большого успеха. Единственное, что может стать для этого препятствием - неумение держать себя в руках и стремление к веселью и развлечениям. Если обладатель этого имени подсядет на попойки с друзьями, вырваться из порочного круга будет очень непросто.

Алкогольная зависимость в два счета сделает из парня с прекрасными перспективами закоренелого пьяницу.

Аркадий

Обладатели имени Аркадий привыкли нести на своих плеч груз ответственности за семью и бизнес. На людях этот мужчина будет казаться “железным человеком”, которому не страшен никакой стресс, однако на самом деле Аркадий нуждается в том, чтобы расслабиться. Нередко в свободное время он начинает попивать, и мало-помалу пара рюмок после сложного рабочего дня превращаются в настоящую зависимость. Чтобы избежать этого, носителю имени придется поискать другие способы снимать напряжение.

Виталий

Окружающие не перестают удивляться энергии Виталия. У обладателя этого имени хватает сил и времени на работу, дом, хобби, посиделки с друзьями… Последние, кстати, могут стать для Виталия роковыми - под градусом он чувствует себя особенно весело и раскованно, поэтому будет снова и снова возвращаться к бутылке, чтобы испытать эти ощущения.

Если не взять ситуацию под контроль, все может закончиться печально.

Павел

У носителей имени Павел часто отсутствует такое качество, как самодисциплина. Они не видят ничего плохого в том, чтобы пропустить рюмку-другую в компании друзей, а потом продолжить веселье в одиночестве или с особенно преданными собутыльниками. Эйфория, которую дарит Павлу алкоголь, заставляет его забыть о собственной репутации, работе, любимых людях.