Становятся жертвами альфонсов: только женщины этих знаков Зодиака попадают в ловушку

Красивые ухаживания, ласкающие слух комплименты, страстные признания - все это способно вскружить голову любой женщине. Правда, даже во власти романтических чувств не стоит забывать о безопасности и доверять своему избраннику все, в том числе пароль от кредитки и ключи от квартиры, где деньги лежат. Ведь нередко обольстительные мачо оборачиваются мошенниками, использующими доверчивых женщин в корыстных целях. Астрологи рассказали, представительницы каких знаков чаще всего попадаются на уловки альфонсов.

Овен

Женщина-Овен производит на окружающих впечатление “железной леди” в духе героини Мерил Стрип из фильма “Дьявол носит Prada”. Вот только под этой броней скрывается тонкая и романтичная натура, которая жаждет любви, но в то же время опасается обжечься.

За плечами у нее уже есть горький опыт.

Но голос разума замолкает, когда за Овном начинает ухаживать настоящий принц на белом коне. Она с радостью передает бразды правления мужчине, посвящает его во все свои тайны, в том числе финансовые. Даме этого знака и в голову не приходит, что под маской влюбленного прячется обычный альфонс, который ограбит ее и бросит.

Скорпион

Дамы, рожденные под знаком Скорпиона, убеждены, что видят людей насквозь. “Меня-то не проведешь”, - посмеивается она, читая в интернете леденящие кровь истории о коварных жиголо. Однако интуиция уроженки водного знака дает сбой, когда в ее душе поселяются чувства к прекрасному и харизматичному мужчине.

Влюбленная женщина-Скорпион осыпает своего возлюбленного дорогостоящими подарками, берет с собой на курорты и в поездки по миру, одевает и обувает…

Но как только альфонс получит столько, сколько хотел, исчезнет, так его и видели. А представительница знака останется с разбитым сердцем.

Водолей

Любители поудобнее устроиться на чужой шее часто выбирают своей мишенью женщин-Водолеев. Уроженки воздушного знака в отношениях всегда хотят чего-нибудь эдакого, то, что простые смертные мужчины предложить не в состоянии. Они даже розу на 8 марта купить ленятся, что у говорить обо всем остальном!

Поэтому, когда за дамой-Водолеем начинают красиво ухаживать, она тает и расцветает.

Подарки, комплименты, сюрпризы - все для того, чтобы привязать к себе обходительного поклонника. К несчастью, у альфонса другие планы - он выманит у Водолея все, что ему нужно, обчистит и скроется в неизвестном направлении.