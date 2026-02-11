Оповещения от Киноафиши
«Становлюсь моложе на 20 лет»: как Вера Васильева оставалась активной и работала почти до ста лет

11 февраля 2026 10:54
Вера Васильева

Секретом актриса поделилась в 97 лет, незадолго до смерти.

Народная артистка СССР Вера Васильева прожила почти сто лет, сохраняя ясный ум, изящество и способность выходить на сцену до последних дней. Секрет долголетия знаменитосты был не в диетах или спорте, а в особом жизненном укладе, построенном вокруг любви к своему делу. И да, это не наши выдумки, о своем даре актриса говорила сама и незадолго до смерти.

Главным источником энергии для актрисы был театр. «После спектакля я становлюсь моложе лет на 20», — говорила она.

Сцена требовала постоянной тренировки памяти, движения, правильного дыхания — это и была её лучшая «физкультура». Вне театра жизнь Васильевой была намеренно тихой и упорядоченной. Она избегала суеты, случайных людей и ненужных волнений, ограждая себя от стресса и светских раутов. Её быт взял на себя преданный муж, Владимир Ушаков, а позже — крестная дочь Дарья Милославская, что позволило актрисе сосредоточиться на творчестве, не растрачивая себя на мытье полов и готовку.

«Становлюсь моложе на 20 лет»: как Вера Васильева оставалась активной и работала почти до ста лет

Васильева никогда не молодилась искусственно, не увлекалась диетами и не боролась с возрастом. Она считала, что молодость сохраняет «образ жизни». Большое значение она придавала сну, осанке и возможности есть то, что хочется, даже поздно вечером после спектакля.

«Даже в тяжёлое время, когда мой муж долго болел, и мне было его безумно жалко, я не впадала в депрессию, а старалась его развеселить». Но, пожалуй, главным своим «эликсиром» актриса считала любовь. «Если тебя кто-то любит — надо быть достойной этой любви», — утверждала она.

Даже без взаимности, само чувство любви к людям, по её мнению, не давало душе угаснуть. Также придавала сил и вера в то, что её оберегает ангел-хранитель: все эти факторы помогли пройти через испытания, включая потерю близких.

Таким образом, формула долголетия Веры Васильевой — это гармония между страстью к профессии, дающей смысл жить, и любовь к людям. За диетами и прочими новомодными способами омоложения звезда никогда не гналась.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Деревенщина»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
