Становится толще и толще: когда-то все умилялись этой пухлой королеве красоты

Поклонники уже не скрывают своего беспокойства за знаменитость.

Алана Томпсон прославилась уже в четыре года как Хани Бубу. Юная модель начала покорять детские конкурсы красоты и полюбилась зрителям из-за своей непосредственности, открытости и яркой внешности. И с тех пор знаменитость не покидает американские ток-шоу.

При этом Хани совсем не стремится работать над своей внешностью. Она по-прежнему страдает от лишних килограммов, которые уже стали ее визитной карточкой. Знаменитость не собирается худеть и до сих пор предпочитает весьма откровенные наряды.

Поклонники знаменитости не пропускают публикации Хани, но далеко не все поддерживают ее жизненный путь. Фанаты уверены, что девушке пора заняться своей фигурой, ведь такой большой лишний вес может стать причиной многочисленных проблем со здоровьем. В ее социальных сетях они регулярно призывают Хани сесть на диету, но знаменитость игнорирует эти советы.