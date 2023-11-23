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Становится копией Пугачевой: слишком честное фото Анны Михалковой оказалось в Сети

23 ноября 2023 19:15
Становится копией Пугачевой: слишком честное фото Анны Михалковой оказалось в Сети

Артистку увидели без прикрас.

Анне Михалковой некогда посещать светские тусовки: актриса слишком занята работой. Поклонники давно не видели свою любимицу в обычной жизни, но тут в Сеть попал редкий кадр.

Фотографией с артисткой поделилась ее коллега по сериалу «Исправление и наказание» Наталья Бардо. Звезды позировали перед камерой в перерыве между съемками. Внешний вид Михалковой поразил народ.

Перед интернет-пользователями Анна Никитична показалась в пижаме. К тому же на ее лице не было макияжа. Многие с удивлением отметили, что 49-летняя знаменитость становится полной копией Аллы Пугачевой.

Фанаты похвалили актрису за то, что она, в отличие от большинства звезд российского кино, не злоупотребляет пластическими операциями. Далеко не каждая женщина принимает свою природную красоту и решается стареть естественно, поэтому Михалкову можно смело назвать примером для других.

Становится копией Пугачевой: слишком честное фото Анны Михалковой оказалось в Сети
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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