Становится копией Пугачевой: слишком честное фото Анны Михалковой оказалось в Сети

Анне Михалковой некогда посещать светские тусовки: актриса слишком занята работой. Поклонники давно не видели свою любимицу в обычной жизни, но тут в Сеть попал редкий кадр.

Фотографией с артисткой поделилась ее коллега по сериалу «Исправление и наказание» Наталья Бардо. Звезды позировали перед камерой в перерыве между съемками. Внешний вид Михалковой поразил народ.

Перед интернет-пользователями Анна Никитична показалась в пижаме. К тому же на ее лице не было макияжа. Многие с удивлением отметили, что 49-летняя знаменитость становится полной копией Аллы Пугачевой.

Фанаты похвалили актрису за то, что она, в отличие от большинства звезд российского кино, не злоупотребляет пластическими операциями. Далеко не каждая женщина принимает свою природную красоту и решается стареть естественно, поэтому Михалкову можно смело назвать примером для других.