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Становится копией Кончаловского: изможденная Высоцкая поразила народ

27 августа 2023 20:00
Становится копией Кончаловского: изможденная Высоцкая поразила народ

Со звездой происходит что-то странное.

Юлия Высоцкая наслаждается отпуском в Италии, нежась в лучах теплого солнца. Загорелая телеведущая сделала несколько пляжных снимков, которые тут же представила на суд поклонников. В ответ актриса получила щедрую порцию хейта.

Не зря говорят, муж и жена — одна сатана. По крайней мере, внешне блондинка становится копией своего супруга Андрея Кончаловского. К такому выводу пришли интернет-пользователи, увидев артистку в купальнике.

Знаменитость всегда была стройняшкой и даже в 50 лет сохраняет подтянутую фигуру. Но тело звезды нравится не всем. Многие полагают, что избранница режиссера утратила свою женственность и стала слишком худой. А ее сходство с постановщиком некоторых не на шутку испугало.

«Как лысая черепаха, выдернутая из панциря», «Это Кончаловский в женском купальнике?», «Она высохшая, а не стройная», «Как они с мужем похожи», «Однояйцевым близнецом становится своему мужу», — поражаются в Сети.

Становится копией Кончаловского: изможденная Высоцкая поразила народ
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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