«Становился невменяемым»: как трагично уходил Олег Даль — гений, которого ненавидели режиссеры

Олег Даль — самый гениальный алкоголик советского кино. Да, именно так: «Не пил – был гениальным, когда пил – невменяемым», — говорили о нем друзья.

Его жизнь — это вечный хаос, переплетённый с абсолютным талантом. Он был слишком тонким для советской системы и слишком ранимым для себя самого. В 39 лет сердце не выдержало — и страна потеряла артиста, которого до сих пор называют «злым эльфом» советского кино.

Гений, живущий на износ

В «Жене, Женечке и «Катюше» он бегал по Калининграду с бутафорским автоматом и садился на 15 суток прямо во время съёмок. В «Хронике пикирующего бомбардировщика» его герой придумал ликёр «Шасси» — и после фильма молодёжь так называла любой крепкий напиток.

В «Короле Лире» он был шутом, которого боялись, а в жизни — пьяным нервным человеком, не дававшим спокойно работать коллегам и режиссеру.

Когда был трезв — поражал филигранной точностью игры. Когда пил — становился неуправляемым, буйным, хотел конфликта. Даль мог выйти на сцену после полбутылки коньяка и сыграть лучше всех. Но наутро — рычал на жену, орал на режиссёров и снова бежал в запой.

Алкогений

Собутыльники у него были соответствующие: Высоцкий, Бурков, Кононов. Зашивался вместе с Высоцким — оба держались ровно два года, потом Даль заявил:

«Сегодня — пью! Зашивка кончилась!»

Пьянки превращались в марафоны длиной в месяцы. Скандалы в театрах, увольнения, возвращения. Волчек, Гафт, Козинцев — все терпели, потому что понимали: перед ними талант, которому нет конкуренции в СССР.

На «Земле Санникова» он орал, что сценарий писал «клинический недоносок с мухами в голове». На площадку приходил «в дымину пьяный» и требовал, чтобы его убили в фильме раньше срока. Его и убили.

Финал

3 марта 1981 года, Киев, гостиничный номер. Даль сказал знакомому: «Пойду к себе умирать». Так и сделал. 39 лет, сердце, водка, пустота. Никаких наследников, никаких званий — остались только роли.

Он был алкоголиком, но не запойным статистом, а настоящим гением советского экрана. Даль стал символом того, что талант и слава не спасают от бутылки, но именно благодаря таланту он вошёл в историю — навсегда.

