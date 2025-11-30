«Станет жемчужиной трилогии»: новую часть «Достать ножи» возвели в ранг шедевра с 96% на RT — считаем дни до выхода в «цифре»

До релиза «Достать ножи: Воскрешение покойника» на Netflix остаются считанные недели — фильм можно будет посмотреть онлайн уже 12 декабря 2025 года. Благодаря тому, что платформа согласилась на несвойственный им прокат в кинотеатре, обсуждение началось раньше. Сейчас третья часть стремительно закрепляется в статусе одного из лучших детективов года.

О чем фильм?

Новый фильм Райана Джонсона начинается с того, что в маленькую церковь в штате Нью-Йорк переводят молодого проповедника Джада. Он сразу же сталкивается с недоверием прихожан и ледяной вежливостью монсеньора Джефферсона Уикса — человека уважаемого, но явно не простого. После одной из служб Уикс уходит в свои покои, и буквально через несколько секунд его находят мертвым.

Ситуация изначально странная: тело обнаруживают сразу четыре свидетеля — Марта Делакруа, доктор Нэт Шарп, адвокат Вера Дрейвен и писатель Ли Росс.

Кажется, что у каждого из них мог быть мотив, а сам момент смерти почти невозможен с точки зрения логики. Тут в дело вступает давно знакомый зрителю Бенуа Блан.

За что хвалят?

Режиссер нащупал идеальный баланс между атмосферой камерной загадки и более серьезной драмой, а сама структура расследования получилась плотной и выверенной. Многие подчеркивают и блестящую игру Джоша О’Коннора, благодаря которой фильм приобрел неожиданную эмоциональную силу.

В итоге картину называют самым зрелым и цельным фильмом во всей трилогии. И все эти приятные слова звучат только от критиков. А вот как отзываются зрители:

Возможно, это мой любимый фильм из трех, но я пока не могу сказать это наверняка, потому что, насколько я знаю, следующий фильм тоже будет совершенно феноменальным.

Никаких спойлеров, но "Воскрешение покойника", возможно, станет жемчужиной трилогии "Достать ножи".

На Rotten Tomatoes картина держит 96% от критиков и 95% от зрителей, IMDb — пока что стабильные 8/10. Бенуа Блан завершает год на самом высоком уровне. Похоже, серия детективов от Райана Джонсона, которого называют Агатой Кристи в мире кино, еще не скоро выйдет на финишную прямую.

Ранее мы писали: Разочаровались в «Иллюзии обмана 3»? Крепитесь: четвертая часть будет гораздо хуже (и выйдет совсем скоро)