Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Станет жемчужиной трилогии»: новую часть «Достать ножи» возвели в ранг шедевра с 96% на RT — считаем дни до выхода в «цифре»

«Станет жемчужиной трилогии»: новую часть «Достать ножи» возвели в ранг шедевра с 96% на RT — считаем дни до выхода в «цифре»

30 ноября 2025 10:23
«Станет жемчужиной трилогии»: новую часть «Достать ножи» возвели в ранг шедевра с 96% на RT — считаем дни до выхода в «цифре»

Netflix сжалился и выкатил фильм в кинопрокат.

До релиза «Достать ножи: Воскрешение покойника» на Netflix остаются считанные недели — фильм можно будет посмотреть онлайн уже 12 декабря 2025 года. Благодаря тому, что платформа согласилась на несвойственный им прокат в кинотеатре, обсуждение началось раньше. Сейчас третья часть стремительно закрепляется в статусе одного из лучших детективов года.

О чем фильм?

Новый фильм Райана Джонсона начинается с того, что в маленькую церковь в штате Нью-Йорк переводят молодого проповедника Джада. Он сразу же сталкивается с недоверием прихожан и ледяной вежливостью монсеньора Джефферсона Уикса — человека уважаемого, но явно не простого. После одной из служб Уикс уходит в свои покои, и буквально через несколько секунд его находят мертвым.

«Станет жемчужиной трилогии»: новую часть «Достать ножи» возвели в ранг шедевра с 96% на RT — считаем дни до выхода в «цифре»

Ситуация изначально странная: тело обнаруживают сразу четыре свидетеля — Марта Делакруа, доктор Нэт Шарп, адвокат Вера Дрейвен и писатель Ли Росс.

Кажется, что у каждого из них мог быть мотив, а сам момент смерти почти невозможен с точки зрения логики. Тут в дело вступает давно знакомый зрителю Бенуа Блан.

За что хвалят?

Режиссер нащупал идеальный баланс между атмосферой камерной загадки и более серьезной драмой, а сама структура расследования получилась плотной и выверенной. Многие подчеркивают и блестящую игру Джоша О’Коннора, благодаря которой фильм приобрел неожиданную эмоциональную силу.

В итоге картину называют самым зрелым и цельным фильмом во всей трилогии. И все эти приятные слова звучат только от критиков. А вот как отзываются зрители:

Возможно, это мой любимый фильм из трех, но я пока не могу сказать это наверняка, потому что, насколько я знаю, следующий фильм тоже будет совершенно феноменальным.

«Станет жемчужиной трилогии»: новую часть «Достать ножи» возвели в ранг шедевра с 96% на RT — считаем дни до выхода в «цифре»

Никаких спойлеров, но "Воскрешение покойника", возможно, станет жемчужиной трилогии "Достать ножи".

На Rotten Tomatoes картина держит 96% от критиков и 95% от зрителей, IMDb — пока что стабильные 8/10. Бенуа Блан завершает год на самом высоком уровне. Похоже, серия детективов от Райана Джонсона, которого называют Агатой Кристи в мире кино, еще не скоро выйдет на финишную прямую.

Ранее мы писали: Разочаровались в «Иллюзии обмана 3»? Крепитесь: четвертая часть будет гораздо хуже (и выйдет совсем скоро)

Фото: Кадры из фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника» (2025)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы 230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы Читать дальше 9 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го «Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше