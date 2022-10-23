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Стандарты красоты в СССР вызовут оторопь: мужчину от женщины не отличить

23 октября 2022 19:45
Стандарты красоты в СССР вызовут оторопь: мужчину от женщины не отличить

Правда о советских типажах вышла наружу.

Звезды советского кино служили юному поколению образцом для подражания. На них равнялись, стараясь соответствовать не только характеру их персонажей, но и внешности. При этом сегодня стандарты красоты в СССР удивят любого.

Считалось, что внешнему облику тогда не уделялось большого внимания. На экране должны были появляться исключительно советские типажи, без западного лоска и вычурности. На самом же деле зачастую киноделы стремились к так называемой буржуазной красоте и порой доходили в этом стремлении до абсурда.

Иной раз все оборачивалось тем, что зритель не сразу мог понять, кто именно перед ним — мужчина или женщина. Можно привести тому два ярчайших примера, сравнив между собой героев из двух известных картин: «Неуловимые мстители» и «Гардемарины, вперед!».

Дмитрий Харатьян в роли Алеши Корсака предстал длинноволосым блондином с ярко выраженной родинкой, придавшей некоторой женственности его герою. Еще больше в этом убеждаешься, глядя на Инну Чурикову в образе Белокурой Жози: тот же блонд и та же привлекающая к себе внимание родинка.

Стандарты красоты в СССР вызовут оторопь: мужчину от женщины не отличить

Таким образом, можно сделать вывод о том, что режиссеры советской эпохи будто равняли всех под одну гребенку. Впрочем, это нисколько не умаляет гениальности их творений.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Гардемарины, вперёд!» (1987), «Неуловимые мстители» (1966)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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