Стандарты красоты в СССР вызовут оторопь: мужчину от женщины не отличить

Звезды советского кино служили юному поколению образцом для подражания. На них равнялись, стараясь соответствовать не только характеру их персонажей, но и внешности. При этом сегодня стандарты красоты в СССР удивят любого.

Считалось, что внешнему облику тогда не уделялось большого внимания. На экране должны были появляться исключительно советские типажи, без западного лоска и вычурности. На самом же деле зачастую киноделы стремились к так называемой буржуазной красоте и порой доходили в этом стремлении до абсурда.

Иной раз все оборачивалось тем, что зритель не сразу мог понять, кто именно перед ним — мужчина или женщина. Можно привести тому два ярчайших примера, сравнив между собой героев из двух известных картин: «Неуловимые мстители» и «Гардемарины, вперед!».

Дмитрий Харатьян в роли Алеши Корсака предстал длинноволосым блондином с ярко выраженной родинкой, придавшей некоторой женственности его герою. Еще больше в этом убеждаешься, глядя на Инну Чурикову в образе Белокурой Жози: тот же блонд и та же привлекающая к себе внимание родинка.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что режиссеры советской эпохи будто равняли всех под одну гребенку. Впрочем, это нисколько не умаляет гениальности их творений.