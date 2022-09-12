Стало плохо на сцене: Розенбаум раскрыл правду о своем состоянии

Александр Розенбаум, отметивший в прошлом году 70-летний юбилей, поделился своими творческими планами. Музыкант не собирается завершать сольную карьеру, несмотря на то что в последнее время его самочувствие оставляет желать лучшего.

Певец не стал скрывать правду о своем состоянии и признался, что не раз ему становилось плохо прямо на сцене, вот только вида он не подавал. По уверению звезды, любой артист в первую очередь должен думать о своих любимых поклонниках, а если это не удается, то лучше уйти на пенсию.

«Я же не могу сказать полному залу: „Мне нужен перерыв“», — цитирует знаменитость портал PROZVEZD.

Розенбаум поспешил уточнить, что именно работа помогает ему не расслабляться. По словам исполнителя, для него самое главное — оставаться востребованным.