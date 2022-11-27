Стало известно уже после смерти: правда о Кобзоне, которая потрясла страну

Иосиф Кобзон прославился как один из самых известных музыкантов страны. За годы карьеры он покорил многих слушателей, которые считали его эталонным артистом. При этом мало кто догадывался, какого поступка стыдился исполнитель. Он корил себя за него всю жизнь.

Дело в том, что судьба свела Кобзона с молодым певцом Филиппом Киркоровым. Начинающий исполнитель мечтал стать студентом Института культуры имени Гнесиных, однако Кобзон не захотел его видеть в учебном заведении и не оценил его потенциал. Киркоров же все-таки смог прославиться и уже спустя несколько лет оказался на одной сцене с музыкантом.

Ошибка, которую позволил себе Кобзон, не давала ему покоя до самой смерти. При каждой встрече с Киркоровым он вспоминал, что однажды не поверил в его талант, и очень стыдился этого.

«Когда мы виделись, он всегда говорил: „Есть за мной грешок, но ты взял реванш“», — рассказывал Киркоров.

Загладить вину Кобзон пытался не только словами, но и поступками. Он однажды спас Киркорова от бандитов, которые любили брать плату с артистов за свою «крышу». Из-за вмешательства легенды сцены Киркорову не пришлось связываться с группировками и отдавать им деньги за защиту.