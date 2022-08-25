Стало известно прощальное признание принцессы Дианы о всей королевской семье

Хотя принцесса Диана и славилась своей откровенностью, некоторые сказанные ею вещи доходят до публики только сейчас. Британский юморист и актер Стивен Фрай рассказал, как она попрощалась с ним на одном из чаепитий, куда пришла вместе с принцем Чарльзом.

После того как приборы были убраны, принц попрощался со всеми и вышел, а Диана на мгновение замерла в двери и, по словам Фрая, сообщила ему, что рада уйти пораньше, потому что теперь успеет посмотреть вечернее шоу с его участием.

«Рада, что мы идем рано, потому что сегодня вечером идет передача «Точная копия». Конечно, они ее ненавидят, но мне она нравится», ― цитирует принцессу издание Express.

Шоу, о котором шла речь, было пародийным. В нем, в том числе высмеивали и королевскую семью, поэтому Диана рассказала об этом, только когда ее муж ушел.