Стало известно, под каким знаком зодиака рождаются самые красивые девушки

Женщины всегда стремились выглядеть привлекательно. В разные эпохи представительницы прекрасного пола прибегали ко всевозможным ухищрениям, чтобы притягивать к себе как можно больше восхищенных взглядов: носили неудобные парики, использовали опасные для здоровья белила, затягивались в корсеты… Сегодня в арсенале женщин совершенно другие приемы красоты, но каждая из них в глубине души мечтает о том, чтобы быть самим совершенством без косметики и уходовых процедур. По словам астрологов, природной красотой могут похвастаться уроженки определенных знаков зодиака - и вот о ком идет речь.

Телец

Представительницы земного знака обладают удивительно гармоничной внешностью, которая, по мнению астрологов, является отражением их внутреннего мира. К тому же женщины-Тельцы наделены тонким и изысканным вкусом - они способны без помощи стилистов и визажистов создать выразительный и яркий образ, но при этом очень естественный образ.

Близнецы

Девушки-Близнецы выделяются на фоне других знаков своим обаянием. Уроженки этого знака практически всегда находятся в хорошем расположении духа, улыбаются и смеются, что неизменно привлекает к ним окружающих.

Кроме того, очаровательные Близняшки зачастую выглядят моложе своих лет - возможно, благодаря своей позитивной энергетике.

Дева

Женщины, рожденные под знаком Девы, зачастую бывают равнодушны к всевозможным “дамским штучкам” - косметике, модным трендам и т.д. Однако, по словам астрологов, в большинстве случаев представительницы этого знака не нуждаются в дополнительных украшательствах - они хорошо выглядят сами по себе.

Способствует им в этом здоровый образ жизни.

Весы

Весы обладают утонченной, аристократической внешностью и неповторимым шармом. Уроженки воздушного знака - настоящие эстеты, которые питают слабость к красивым вещам, украшениям, дорогим брендам и т.д. Ясный, открытый взгляд, тонкие черты лица, превосходная фигура - звезды говорят, что женщинам-Весам к лицу практически все, что бы они не надевали.

Водолей

Женщины-Водолеи - натуры творческие, они часто экспериментируют со своей внешностью с целью найти свой собственный, неповторимый стиль.