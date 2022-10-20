Стало известно об участи пропавшего Леонтьева: что-то пошло не так

Последние недели Валерий Леонтьев не выходит на связь с поклонниками. Многие поклонники переживают, что у артиста начались проблемы со здоровьем. Другие же уверены, что он просто эмигрировал в США, где у него вилла, но пока не рассказал об этом своим фанатам.

Как утверждают СМИ, фанатам не о чем волноваться: у музыканта все хорошо и в самое ближайшее время он планирует большой концертный тур. В этом уверена и таролог Мария Знаменская, которая посмотрела будущее певца. По ее словам, музыкант точно не страдает от проблем со здоровьем.

При этом эксперт не исключает, что на жизненном пути Леонтьева все же не так давно были несчастья. Знаменская предполагает, что они могли быть связаны или с его работой, или с личной жизнью, но артист очень тяжело их переживает.