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Стало известно об особенности сына Киркорова: о ней знали единицы

11 июля 2023 07:45
Стало известно об особенности сына Киркорова: о ней знали единицы

Артист старательно хранил тайну от публики.

Сын Филиппа Киркорова Мартин появился на свет летом 2013 года. Мальчик растет на глазах миллионной аудитории, которая следит за каждым его шагом. При этом мало кто догадывался, почему музыкант выбрал именно такое имя для своего сына.

Как оказалось, на самом деле мальчика зовут Мартин-Кристо. И первая часть имени отсылает к музыканту Рики Мартину, поклонником которого Киркоров является долгие годы. Кристо же — весьма распространенное имя в Болгарии, где родился и вырос музыкант.

Неизвестно, почему именно артист скрывает вторую часть имени сына.

Но на публике он представляет наследника как Мартина, поэтому о приставке Кристо знали лишь самые близкие знаменитости.

По словам Киркорова, выбирая имена для детей, он пытался вложить в них душу. Артист старался, чтобы они звучали особенно и изысканно, а также имели для него смысл.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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