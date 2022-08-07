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Стало известно о рукоприкладстве Якубовича: «Это рефлекс»

7 августа 2022 09:55
Стало известно о рукоприкладстве Якубовича: «Это рефлекс»

Телеведущий не побоялся запятнать репутацию.

Кира Прошутинская устроила Леониду Якубовичу испытание на честность.В эфире своей программы она предложила ведущему «Поля чудес» ответить на ситуационный вопрос:

«Твою жену оскорбил на парковке мужчина. Он со спецномерами и чувствует свою безнаказанность. Ты ответишь на оскорбление, зная, что после этого у тебя могут возникнуть проблемы?».

Якубович, не моргнув глазом, сообщил, что заставит обидчика ответить за свои слова. Он признался, что подобная ситуация в его жизни уже случалась, не единожды. В тот раз рукоприкладство не принесло желанного результата, потому что противник увернулся от удара.

Пресса быстро подхватила эту историю, но Леонид Аркадьевич не стал переживать. Он заверил, что поступил бы так снова.

«Это абсолютный рефлекс. Если тронут сына, дочь или жену… Ну это естественный порыв», — объяснил Якубович в шоу «Он и она».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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