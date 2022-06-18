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Стало известно, куда пропала ведущая шоу «Слабое звено»

18 июня 2022 13:32
Стало известно, куда пропала ведущая шоу «Слабое звено»

В закрытии программы подозревали личные проблемы Киселевой.

Мария Киселева запомнилась россиянам образом «железной» леди и фразой «Вы самое слабое звено». Программа сразу же полюбилась зрителям, а ее ведущая обрела славу и стала востребованной на телевидении.

А ведь изначально Киселева не хотела браться за этот проект: увидев британскую версию шоу и ведущую Энн Робинсон, она решила, что не сможет продемонстрировать такую же строгость и невозмутимость.

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Однако при поддержке съемочной группы Мария создала образ, ставший ее визитной карточкой. Помимо «Слабого звена» она приняла участие в «Поле чудес» и «Кто хочет стать миллионером?», снялась в кино и успела выиграть олимпийские игры.

Спустя год после триумфа в Афинах телевикторину закрыли. По слухам, на такой исход повлиял декрет Киселевой, которая в тот период родила дочь, но как объяснила сама ведущая — у создателей просто закончилась лицензия.

Передача отличалась очень высокими рейтингами, так что Мария внутренне не прощалась со своей ролью, и не зря. В 2020 году канал «МИР» вернул «Слабое звено» в эфир.

«Это проект, от которого я кайфовала, и сейчас, уверена, буду кайфовать», —заявляла Киселева изданию «7Дней».

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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