Стало известно, каким знакам Зодиака изменяют чаще всего

Измена любимого человека - одно из самых страшных испытаний, с которым приходится столкнуться в отношениях. Кто-то, став жертвой обмана, сжигает все мосты, расстается с партнером и начинает жизнь с чистого листа, кто-то остается и пытается восстановить утраченное доверие. Астрологи выяснили интересную закономерность - некоторые знаки зодиака чаще остальных оказываются обманутыми своей второй половинкой. Эксперты назвали три знака, которым изменяют больше всего.

Рак

Представители водного знака слишком часто подвержены перепадам настроения. На эмоциональном фоне Рака сказывается буквально любая мелочь, они то впадают в меланхолию и замыкаются в своей “раковине”, то готовы обнимать весь мир, потому что на душе у них хорошо. Однако такие “качели” могут доставлять много неудобств избранникам этого знака.

Порой партнер не знает, как себя вести, чтобы ненароком не испортить Раку настроение, или, напротив, не раздражать своим веселым видом в тот момент, когда Раку плохо.

Поэтому вторую половинку этого знака то и дело тянет на сторону, туда, где им не морочат голову сменой настроения.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, смотрят на жизнь практично и чаще всего руководствуются не чувствами, а разумом. Они не склонны к романтическим жестам и красивым словам, зачастую потому, что не считают себя достойными произносить и получать комплименты, совершать прекрасные безумства.

Партнеру Девы приходится приложить немало усилий, чтобы убедить ее в том, что порой необходимо забывать о логике и отдаваться во власть эмоций.

Иногда случается так, что своей рациональностью и холодностью Дева в конечном итоге отталкивает избранника и вынуждает его искать тепла в чужих объятиях.

Водолей

Водолей - знак-одиночка, который довольно часто испытывает проблемы с проявлением чувств. В глубине души уроженцы воздушного знака могут ощущать всю гамму эмоций, но выразить ее и показать партнеру, насколько он любим, они не решаются.

Подспудно Водолей боится продемонстрировать свою уязвимость и слабость.

Однако избраннику это неизвестно, поэтому он обижается на свою вторую половинку и чувствует себя одиноким и нежеланным. Чтобы восстановить самооценку, он отправляется налево, а порой даже решает разорвать отношения с Водолеем и уйти к другому человеку.