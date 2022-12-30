«Стало хуже»: больная Заворотнюк столкнулась с неожиданными осложнениями

Несколько месяцев назад Анна Заворотнюк решила воплотить свою давнюю мечту — провести зиму в теплом климате. Пока ее прославленная мать находится на лечении в частной онкологической клинике, и Анна никак не может ей помочь, девушка отправилась со своим избранником в Дубай. Звезда социальных сетей рассчитывала на комфортную зимовку, однако с первого дня в ОАЭ столкнулась с многочисленными проблемами.

Как оказалось, Заворотнюк-младшей совсем не подходит местный климат. Она не может справиться с постоянными ветрами, поэтому с первого дня болеет и страдает от осложнений, но так и не смогла определить точный диагноз.

«Опять продуло, сегодня стало хуже», — рассказывает знаменитость.

Помимо этого, Анна вместе со своим избранником никак не могут найти подходящий дом. Как оказалось, цены на аренду в мегаполисе заметно возросли, а количество предложений уменьшилось из-за большого числа эмигрантов. В итоге уже несколько месяцев Заворотнюк не удается выбрать подходящий для себя дом.