Стало еще хуже: внешность Херли из «Остаться в живых» вызвала панику

Актер Хорхе Гарсия стал известен благодаря роли Херли в сериале «Остаться в живых». Зрителям он запомнился не только ярким перевоплощением и захватывающей историей своего персонажа, но и внешним видом: артист страдал от лишнего веса и был в разы крупнее всех своих коллег по проекту. И, как оказалось, за прошедшие годы Гарсия так и не избавился от своих проблем с весом.

Как пишут СМИ, последнее время артист ведет весьма закрытый образ жизни. Лишь изредка репортерам удается заметить его на улицах Лос-Анджелеса, где он живет со своей супругой Ребеккой Бердсолл. О жизни же артист рассказывает в своих социальных сетях. Он публикует снимки, по которым понятно, что худеть артист не собирается, а его вес становится все больше и больше.

Поклонники не скрывают своих переживаний. Как пишут фанаты в комментариях, артисту пора заняться собственным здоровьем и сесть на диету. Поддерживают фанатов и родственники. По данным таблоидов, родные Гарсии уже бьют тревогу, так как уверены, что лишний вес может привести к беде, ведь парень страдает от диабета. В интервью близкие признавались, что боятся сердечного приступа, но не могут заставить артиста похудеть, хотя он уже и сидел на нескольких диетах.

Сам Гарсия никак не комментирует ситуацию. Он не раз признавался, что ранее сбрасывал вес из-за болезней, поэтому может ограничить себя в питании, если действительно этого захочет.