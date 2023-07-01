Стальные нервы: эти 3 знака Зодиака невозможно вывести из себя

В стрессовых ситуациях многие люди легко поддаются панике. Здравый смысл мгновенно им отказывает, мозг парализован страхом, нет ни единой мысли, что делать и как спасаться. К счастью, находятся и те, кто даже в экстремальных условиях сохраняет удивительную способность мыслить рационально. Именно они помогают первой категории людей не поддаваться эмоциям, действуют взвешенно и рассудительно. По словам астрологов, чаще всего эти невозмутимые личности появляются на свет под этими тремя знаками зодиака.

Телец

“Гвозди бы делать из этих людей”, - эти слова приходят на ум при знакомстве с Тельцом. Каждый представитель этого знака удивляет окружающих своей невозмутимостью. Со стороны может показаться, что этот земной знак, обожающий комфорт, в экстремальных ситуациях впадает в анабиоз, но на самом деле это не так.

В то время как остальные трясутся от страха и паникуют, Телец сохраняет поистине буддистское спокойствие.

Без лишней суеты он составит план действий и успокоит всех. Поэтому с уроженцами этого знака можно смело отправляться хоть в лес за грибами, хоть в разведку - не бросит и не подведет.

Весы

Людям, рожденным под знаком Весов, свойственно философское отношение к жизни. Они убеждены: чему быть - того не миновать, а значит, зачем понапрасну тратить свое время и нервы на панику и негативные эмоции? Поэтому в стрессовых ситуациях они сохраняют удивительное хладнокровие и спокойствие.

Представители этого знака - из тех людей, которые без лукавства могут писать в резюме: “Высокая стрессоустойчивость”.

Какие бы проблемы ни возникали в личной жизни и на работе, Весы будут сохранять присутствие духа и подбадривать окружающих. Остается лишь позавидовать их отношению к неприятностям.

Козерог

Еще один земной знак в топ-3 - Козерог. Его представители производят на окружающих впечатление людей, которым вообще неведомы эмоции. На самом деле, конечно же, это не так - Козероги чувствительны не меньше, чем остальные знаки зодиака, просто умеет держать себя в руках и не поддаваться сиюминутным эмоциям.

Железная выдержка Козерога чаще всего проявляется в работе.

Пока все вокруг пребывают в панике от горящих дедлайнов, этот знак грамотно распределяет свое время и успевает сделать все необходимое задолго до часа Х. А если и допустят ошибку, то не станут трагически заламывать руки, а сделают выводы из ситуации и спокойно будут работать дальше.