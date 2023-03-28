Сталлоне в юбке: эта женщина изменила законы красоты 20-го века (фото)

Каноничный образ типичной красавицы известен всем. Это длинноногая пышногрудая прелестница с идеальными и почти кукольными чертами лица. Но одной женщине удалось сломать эти стандарты.

Речь идет об испанской актрисе. Ее зовут Росси де Пальма. В 80-е она вершила революцию в области кино и моды и стала иконой стиля. А ведь Росси далеко не эталонная красотка.

Актрису с необычной внешностью заприметил режиссер Педро Альмодовар в кафе, где она пела и выступала на сцене. Его покорили невероятная энергия Росси и ее специфическая внешность. Так началось многолетнее сотрудничество эксцентричного Альмодовара и необыкновенной де Пальмы.

Педро снял Росси в фильмах «Законы желания», «Женщины на грани нервного срыва» и других картинах. Манерный и сумасбродный образ актрисы идеально вписался в работу Альмодовара. С подачи режиссера де Пальма стала эталоном нетипичной красоты и иконой моды.

Но находились и злопыхатели, которые называли актрису Сталлоне в юбке. Как и у голливудского артиста, у Росси большой нос, несимметричное лицо и опущенные уголки глаз. Но саму актрису это никогда не смущало, ведь для нее важнее индивидуальность, а не красота. И спустя 30 лет де Пальма вдохновляет модные бренды. Не так давно она снялась в ролике, где рекламировала роскошные аксессуары.