Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали

На фоне траурных новостей о смерти Натальи Климовой захотелось пересмотреть «Снежную королеву» и заодно узнать, как ее принимали за рубежом. Результат оказался неожиданным.

Судя по отзывам на IMDb и других платформах, иностранные зрители увидели в нем то, на чем в СССР акцента не делали вовсе: историю сильных женщин – задолго до того, как это стало модным трендом и обязательным пунктом стриминговых платформ (привет, «Нетфликс»!)

В зарубежных отзывах картину называют едва ли не феминистской притчей – причем в хорошем, уважительном смысле. Герда здесь не приложение к Каю и не фон для мужского подвига. Это она проходит путь, принимает решения, рискует и спасает.

Решительность и упрямство героини отмечают отдельно: зритель буквально «путешествует вместе с ней». Для западной аудитории особенно важно, что героем сказки оказывается девочка – редкость для середины XX века.

Но дело не только в Герде. Практически все ключевые фигуры – женщины. Бабушка, Принцесса, Маленькая разбойница, сама Снежная королева – каждая действует самостоятельно, влияет на ход событий, не растворяется в мужских персонажах.

Даже холодная антагонистка в исполнении покойной Натальи Климовой – величественная и пугающе цельная фигура. Причем то же самое говорят и про мультик, который вышел чуть раньше:

«Хрупкая, мрачная, странная и холодная картина. Она вышла через четыре года после Сталина, через год после вторжения в Венгрию. И этот фон делает мультфильм глубоким и серьезным», – подытоживают зрители.

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