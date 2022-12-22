Стала звездой за границей, но вернулась: судьба русской Мадонны тронет вас до слез

В нулевых эта исполнительница ворвалась в музыкальный шоу-бизнес с хитом «Это просто дождь». Ей прочили успех за рубежом и называли русской Мадонной, но после оглушительного взлета она исчезла с экранов. Имя певицы — Саша. Свою музыкальную карьеру она развивала параллельно с модельной и была весьма успешной в этих направлениях. В начале нулевых выходили ее альбомы, которые завоевывали признание. В это же время артистка появлялась в мужских журналах, давала интервью и буквально не сходила с экранов.

Но внезапно Саша исчезла с радаров. Дело в том, что она строила карьеру в США под именем Sasha Gradiva и даже снискала некоторый успех. Певица записала альбом на английском и стала весьма известной артисткой.

Но все радужные планы перечеркнул ее американский бойфренд. Саша закрутила роман с футболистом Китом, от которого родила дочь. С годами муж становился все агрессивнее, а однажды он жестоко избил артистку.

Последовало судебное разбирательство, и отцу разрешили общаться с дочерью только онлайн. А сама Саша вернулась в Россию, где продолжает записывать песни и выступать.