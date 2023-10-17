Стала звездой в 51: как сложилась судьба пышнотелой кухарки из «Рабыни Изауры»

В конце 20-го века в России невероятную популярность приобрели бразильские и мексиканские мелодрамы. Первым таким проектом еще на советском телевидении была «Рабыня Изаура». Сериал вышел в 1976 году, а в СССР появился осенью 88-го.

Одной из самых ярких героинь была полная добродушная кухарка Жануария, которая не раз поддерживала несчастную Изауру. Эту роль исполнила Зени Перейра. На момент съемок актрисе был уже 51 год, но сериал принес ей популярность далеко за пределами родной Бразилии.

Фильмография Зени так и осталась небольшой. Она снялась всего в восьми проектах, в том числе во французской картине «Черный Орфей», которая получила признание критиков Каннского кинофестиваля и «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. В 2002 году актрисы не стало. Женщина ушла из жизни в возрасте 77 лет после перенесенного инсульта.