Стала звездой СССР в 7 лет — и больше не снялась ни разу: что сломало судьбу самой очаровательной Мальвины

История Мальвины из советского «Приключения Буратино» всегда вызывала много вопросов: почему девочка, которую знала вся страна, так больше и не появилась на экране? Ответ на самом деле гораздо прозаичнее и печальнее, чем любые слухи.

Татьяну Проценко в кино привел чистый случай. В шесть лет ее заметили в поезде и пригласили на пробы к режиссеру Леониду Нечаеву. Читать Таня еще не умела — текст учила с мамой наизусть. Съемки давались непросто: плакать по команде семилетнему ребенку было тяжело, на площадке могли повысить голос, а папа вообще был против кино. Но все это быстро отошло на второй план, когда фильм вышел и Таня в одночасье стала знаменитой.

Она хотела сниматься дальше, ходила на пробы, но роли не складывались. А потом случился переломный момент: перед съемками фильма по мотивам «Красной шапочки» Таня упала с велосипеда и получила серьезные травмы. Врачи запретили участие в проекте, восстановление затянулось, а вместе с ним, по словам самой Проценко, ушло и то самое детское желание быть актрисой.

Со временем она выбрала другой путь — поступила во ВГИК на киноведческий факультет, работала редактором на телестудии, занималась дубляжом. В кино ее звали, в том числе и на заметные роли, но возвращаться на экран она не хотела. Позже Татьяна признавалась, что сознательно выбрала семью и спокойную жизнь вне публичности.

В 2018 году у Татьяны Проценко обнаружили злокачественную опухоль четвертой стадии. Она боролась с болезнью несколько лет, стараясь держаться и не терять оптимизма, но в мае 2021 года ее не стало. Ей было 53 года.

Роль Мальвины была первой и единственной — настолько яркой, что хватило на всю жизнь. Иногда вот так одно попадание в образ оказывается настолько точным, что продолжения просто не требуется для народной любви.