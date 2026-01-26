Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Стала звездой СССР в 7 лет — и больше не снялась ни разу: что сломало судьбу самой очаровательной Мальвины

Стала звездой СССР в 7 лет — и больше не снялась ни разу: что сломало судьбу самой очаровательной Мальвины

26 января 2026 17:09
Стала звездой СССР в 7 лет — и больше не снялась ни разу: что сломало судьбу самой очаровательной Мальвины

Несчастный случай заставил пересмотреть планы на жизнь.

История Мальвины из советского «Приключения Буратино» всегда вызывала много вопросов: почему девочка, которую знала вся страна, так больше и не появилась на экране? Ответ на самом деле гораздо прозаичнее и печальнее, чем любые слухи.

Татьяну Проценко в кино привел чистый случай. В шесть лет ее заметили в поезде и пригласили на пробы к режиссеру Леониду Нечаеву. Читать Таня еще не умела — текст учила с мамой наизусть. Съемки давались непросто: плакать по команде семилетнему ребенку было тяжело, на площадке могли повысить голос, а папа вообще был против кино. Но все это быстро отошло на второй план, когда фильм вышел и Таня в одночасье стала знаменитой.

Стала звездой СССР в 7 лет — и больше не снялась ни разу: что сломало судьбу самой очаровательной Мальвины

Она хотела сниматься дальше, ходила на пробы, но роли не складывались. А потом случился переломный момент: перед съемками фильма по мотивам «Красной шапочки» Таня упала с велосипеда и получила серьезные травмы. Врачи запретили участие в проекте, восстановление затянулось, а вместе с ним, по словам самой Проценко, ушло и то самое детское желание быть актрисой.

Со временем она выбрала другой путь — поступила во ВГИК на киноведческий факультет, работала редактором на телестудии, занималась дубляжом. В кино ее звали, в том числе и на заметные роли, но возвращаться на экран она не хотела. Позже Татьяна признавалась, что сознательно выбрала семью и спокойную жизнь вне публичности.

В 2018 году у Татьяны Проценко обнаружили злокачественную опухоль четвертой стадии. Она боролась с болезнью несколько лет, стараясь держаться и не терять оптимизма, но в мае 2021 года ее не стало. Ей было 53 года.

Роль Мальвины была первой и единственной — настолько яркой, что хватило на всю жизнь. Иногда вот так одно попадание в образ оказывается настолько точным, что продолжения просто не требуется для народной любви.

Фото: Кадры из фильма «Приключения Буратино» (1975 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше