Стала звездой новогоднего фильма: дочь Абдулова пошла по стопам отца, но не все довольны (фото)

Никого уже давно не удивляет, когда дети звезд появляются на больших экранах. Вот и дочь ныне покойного Александра Абдулова показала свои способности на съемочной площадке. Правда, пока похвалу в свой адрес Евгения не получила.

Начинающую артистку можно увидеть в праздничной ленте «Баба Мороз и тайна Нового Года». Роль у девушки не большая, но какие ее годы. В близком окружении уверены, что с такой наследственностью Абдулова точно станет звездой кино или театра. Да и с внешностью ей повезло. Глупо отрицать, что у нее стройная фигура и привлекательное личико.

Между тем зрители не в восторге из-за того, что им в очередной раз предлагают полюбоваться на чью-то дочку. В актерский талант подростка еще мало кто верит.