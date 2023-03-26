Стала звездой из-за страха: не поверите, чего Ирина Алферова боится до сих пор

Ирина Алферова добилась в актерской профессии немалых высот. Знаменитость давно покорила и большие экраны, и театральную сцену, поэтому ее смело можно назвать любимицей миллионов. Однако обрести славу она пожелала вовсе не для того, чтобы заполучить армию преданных поклонников.

Оказалось, что большой звездой Алферова стала из-за банального страха. Если верить откровениям знаменитости, то избавиться от него ей так и не удалось. Актриса призналась, что всегда больше всего на свете боялась остаться без работы.

«Самое страшное — это когда ты ничего собой не представляешь», — отметила однажды знаменитость.

По мнению Алферовой, любому человеку нужно иметь дело жизни, чтобы научить чему-то своих наследников. Артистка подчеркнула, что если бы проводила дни и ночи стоя у плиты, то вряд ли смогла бы стать достойным примером для своих приемных детей.