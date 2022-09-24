Стала знаменитостью в одночасье: как сложилась судьба последней мисс СССР

Девушка отличилась не только красотой, но и бизнес-хваткой.

Более 30-ти лет назад 15-летняя школьница Ильмира Шамсутдинова победила в главном конкурсе красоты Советского Союза. «Мисс СССР» занималась гимнастикой, поэтому покорила поклонников не только яркой внешностью, но и точеной фигурой.

После победы красавицу стали приглашать на показы ведущих мировых брендов – Versace, Dolce & Gabbana, Gucci и Fendi. В 90-е девушка участвовала в еще нескольких конкурсах красоты: она стала «Вице-мисс International 1993» и «Вице-мисс Европа — 95», а в 1996 модель и вовсе представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная». Красотка также снималась в клипах с группами «Республика», «Отпетые мошенники», «Премьер-министр» и с Андреем Губиным.

Ильмира не стала делать основную ставку на модельный бизнес и получила образование в Международной академии бизнеса и управления по специальности «менеджмент». Девушка открыла свой салон красоты, шейпинг-студию и модельную школу.