Стала живой куклой: народ в ужасе от перекроенной Марии Горбань (фото)

Мария Горбань снялась в большом количестве проектов, поэтому у фанатов есть возможность наблюдать за тем, как с годами менялась артистка. Многие уверены, что звезда экрана не раз ложилась под нож хирурга, чем сильно навредила своей карьере.

Прежде артистка была пухлощекой красоткой, а теперь изменилась до неузнаваемости. Горбань опровергает слухи о том, что делала пластику. По уверению знаменитости, ее внешность поменялась на фоне естественных причин. Мария объясняет это тем, что стала старше и сильно похудела.

Однако переубедить зрителей невозможно. Народ в ужасе от перекроенной Горбань. Поклонники отмечают, что теперь на серьезные драматические роли знаменитость может не рассчитывать.