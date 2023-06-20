Стала живой куклой: народ в ужасе от перекроенной Марии Горбань (фото)
Звезда стала другим человеком.
Мария Горбань снялась в большом количестве проектов, поэтому у фанатов есть возможность наблюдать за тем, как с годами менялась артистка. Многие уверены, что звезда экрана не раз ложилась под нож хирурга, чем сильно навредила своей карьере.
Прежде артистка была пухлощекой красоткой, а теперь изменилась до неузнаваемости. Горбань опровергает слухи о том, что делала пластику. По уверению знаменитости, ее внешность поменялась на фоне естественных причин. Мария объясняет это тем, что стала старше и сильно похудела.
Однако переубедить зрителей невозможно. Народ в ужасе от перекроенной Горбань. Поклонники отмечают, что теперь на серьезные драматические роли знаменитость может не рассчитывать.
«Лицо все переделанное, а была вполне симпатичная и обаятельная девчушка», «Очень жаль, что весьма интересная актриса превратила себя в одну из кукол одинаковых с лица. В ранних ролях — красивая, милая, живая, естественная, а теперь...», «После того как она себя изменила, превратилась в силиконовую куклу, ей идут роли только пустышек, которые живут за чужой счет», — сокрушаются в Сети.