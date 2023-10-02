Стала затворницей: что на самом деле происходит в доме потерявшей мужа Пахмутовой

Горю Александры Пахмутовой соболезнует вся страна. Выдающаяся пианистка потеряла мужа, поэта-песенника Николая Добронравова. Вместе пара создала такие хиты, как «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были», «Куба — любовь моя» и другие.

У Александры Николаевны наступили непростые времена. Знаменитый композитор часто плачет, вспоминая любимого супруга. В то же время пожилую женщину утешают теплые воспоминания о прежних временах и любовь к музыке. Пахмутова то и дело наигрывает на рояле мелодии собственного сочинения.

93-летняя пианистка и раньше нечасто выходила из дома. Но сейчас пенсионерка и вовсе почти не покидает квартиры. Александру Пахмутову навещают близкие — подруги, родственники. Также за композитором ухаживают сиделки. Эти немногие люди и составляют общество Александры Николаевны.