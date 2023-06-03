«Стала толстушкой»: увидите фото Ходченковой и не поверите, что это она

Светлана Ходченкова приложила немало усилий, чтобы довести тело до совершенства. Фигура актрисы собирает массу восторженных комплиментов, но звездная блондинка еще не забыла, как выглядела на заре своей карьеры.

Впервые Ходченкова появилась на больших экранах в 2003 году. Звезда сыграла главную роль в картине Станислава Говорухина «Благословите женщину». Во время работы над лентой артистка отличалась весьма пышными формами. Но именно такой режиссер и видел главную героиню своего детища. По задумке кинодела, Вера была далека от модельных стандартов.

Увидев актрису в этом фильме сегодня, многие ее попросту не узнают. Между тем Ходченкова призналась, что тогда поправилась из-за неправильного образа жизни.