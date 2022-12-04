Стала совсем взрослая: такого от повзрослевшей Пуговки из «Папиных дочек» никто не ожидал

В 6 лет Катя Старшова прославилась на всю страну – юная актриса сыграла Пуговку, младшую дочь Васнецовых в сериале «Папины дочки». Но несмотря на феноменальный успех картины, Старшова не стала связывать свою жизнь с кино.

Артистка профессионально занимается фигурным катанием, а в 2019 году поступила на факультет фундаментальной медицины МГУ. В 21-летней Старшовой уже трудно узнать милашку Пуговку, ведь актриса уже совсем взрослая девушка. Фото Екатерины Старшовой в купальнике произвело фурор в соцсетях звезды и заставило поклонников «Папиных дочек» удивиться.