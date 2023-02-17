Стала соблазнительной красоткой: посмотрите, как выглядит бухгалтер, сбросившая половину веса

Однажды екатеринбурженка Юлия Рябкова встала на весы и ужаснулась от увиденной цифры. 107 килограммов для девушки, которой нет 25 лет, могу поставить крест как на самооценке, так и личной жизни. Девушка пробовала худеть неоднократно, но каждый раз срывалась.

О новой попытке достичь идеального веса в 60 кг Юлия решила никому не рассказывать. В марте 2020 года она исключила из рациона мучное и сладкое, заменила макароны на бобовые, ограничила потребление чая, кофе и занялась спортом. Так она избавилась от первых 20 килограммов.

Зимой Юлия попробовала интервальное голодание, весной 2021-го она весила уже 70 кг. Ходить в спортзал она перестала, лишь иногда выходила на пробежки. Последние лишние килограммы ушли с помощью тяжелой диеты (яйца, курица, мясо, творог, овощи — все без масла).

Чтобы не сорваться, она пересматривала старые видео и фото со своим участием, а также ролики в социальных сетях, где люди нарочито отталкивающе принимают пищу. Юлия осуществила мечту, превратившись в эффектную стройняшку, чью силу воли и точеную фигурку нахваливают и близкие, и друзья, которые поначалу не сразу узнавали ее на улице.