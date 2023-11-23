Стала шедевром: многие не знали, но название этой карточной игры англичане украли у русских

Игра бридж — это один из примеров, как русский язык проникает в другие культуры. Хотя это всего лишь отдельное слово, но оно заимствованное, потому что у иностранцев нет аналога на своем языке.

Название «бридж» имеет русские корни, хотя сама игра не имеет никакого отношения к мосту. Она произошла от русской разновидности виста, известной как «бирич». В 1886 году в Лондоне даже была выпущена книга под названием «Бирич или русский вист».

Англичанам понравилось новое название, но оно было для них слишком русским. При попытке произнести его, получался звук «мост» или «бридж». Так они и стали называть игру «бридж-вист». Однако для упрощения названия, британцы убрали слово «вист», оставив только «бридж».

Таким образом, игра бридж имеет русские корни и является результатом влияния русского языка на английскую культуру. Это интересный пример того, как одно слово может перейти из одного языка в другой и стать частью новой культуры.