Стала обычной: раньше эту девочку из России называли самой красивой в мире (фото)

Анастасию Князеву шесть лет назад окрестили самой красивой девочкой в мире. Таким нескромным званием россиянку наградило известное издание Daily Mail. Однако за прошедшее время малышка сильно изменилась.

Громогласный титул стал полной неожиданностью для семьи крохи. Князевой не было и трех лет, когда она проявила себя в модельном бизнесе. И тем не менее о такой славе родители милашки даже не мечтали. Между тем узнаваемость их дочери за рубежом росла не по дням, а по часам.

Однако за этим оглушительного успеха так и не последовало. Карьеру модели Анастасия продолжила в России. Сегодня она пробует свои силы в качестве ведущей, но звезд с неба не хватает.

Из маленькой очаровательной куколки Князева превратилась в угловатую девочку-подростка. Она избавилась от своей челки, которая добавляла особой изюминки ее образу. Черты лица модели также сильно изменились, но, по мнению многих, далеко не в лучшую сторону.