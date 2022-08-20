Стала неузнаваема: что сотворила с собой дочь Шукшиной

Анна Трегубенко уже давно не прислушивается к советам звездной родительницы.

Пока Мария Шукшина судится за квартиру в центре Москвы, ее дочь Анна стремительно теряет прежние черты. «Новая « внешность некогда привлекательной девушки вызвала у аудитории недоумение.

За последние полгода Трегубенко превратилась из нежной и воздушной девушки в участницу конкурсов по бодибилдингу. Стальной пресс, жилистые руки отпугивают мужчин, а обескураженные подписчики Анны бьют тревогу.

Сама наследница знаменитой династии, впрочем, ничего зазорного в своей внешности не видит. На днях Трегубенко пошла дальше и сменила цвет волос:

«Теперь рыжая», — похвасталась совершенно неузнаваемая Анна.

Фото: социальные сети Анны Трегубенко