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Стала неузнаваема: что сотворила с собой дочь Шукшиной

20 августа 2022 05:15
Стала неузнаваема: что сотворила с собой дочь Шукшиной

 Анна Трегубенко уже давно не прислушивается к советам звездной родительницы.

Пока Мария Шукшина судится за квартиру в центре Москвы, ее дочь Анна стремительно теряет прежние черты. «Новая « внешность некогда привлекательной девушки вызвала у аудитории недоумение.

За последние полгода Трегубенко превратилась из нежной и воздушной девушки в участницу конкурсов по бодибилдингу. Стальной пресс, жилистые руки отпугивают мужчин, а обескураженные подписчики Анны бьют тревогу.

Сама наследница знаменитой династии, впрочем, ничего зазорного в своей внешности не видит. На днях Трегубенко пошла дальше и сменила цвет волос:

«Теперь рыжая», — похвасталась совершенно неузнаваемая Анна.

Стала неузнаваема: что сотворила с собой дочь Шукшиной

Фото: социальные сети Анны Трегубенко

Фото: Агентство-партнер: globallookpress.com
Алина Крылова
Алина Крылова
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