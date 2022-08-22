Стала «нерукопожатной» из-за болезни мужа: вдова Караченцова ошеломила признанием

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина ухаживала за мужем с 2005 года. Тогда актер попал в ужасную автомобильную аварию, после которой больше трех недель находился в коме. Он восстановился, но не полностью: на долгие годы Караченцов остался физически слаб, нередко передвигался на инвалидной коляске и невнятно разговаривал.

Людмила обращалась вместе с мужем к разным врачам, вплоть до нетрадиционной медицины в Китае. Кроме того, она не скрывала супруга от поклонников, поэтому посещала вместе с ним концерты, ток-шоу и кинопремьеры. Такое поведение Поргиной осудили многие фанаты Караченцова и даже ее коллеги. Только на днях вдова актера вспомнила, с каким отношением ей пришлось столкнуться.

Особенно Людмилу обидели слова актрисы Юлии Меньшовой, которую она знала с детства. Юлия предположила, что Поргина просто пиарится на состоянии мужа, заставляя его постоянно показываться на публике.

«Это было оскорбительно, она мне не пожала руку», — призналась актриса в шоу «Секрет на миллион».

В ответ Людмила эмоционально пожелала Меньшовой такого же пиара — ухаживать за мужем-инвалидом. Поргина добавила, что эти слова поставили Юлию на место, поэтому она не стала продолжать конфликт.