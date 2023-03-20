Стала настоящей красоткой: ахнете, увидев девочку из «Каспера» спустя 25 лет

Капризная наследница из «Каспера», где она сначала борется с семьей призраков, а в итоге становится их другом — эта роль Кристины Риччи принесла ей популярность как в Штатах, где фильм до сих пор показывают на Хэллоуин, так и за их пределами.

С выхода культового фильма прошло более двух десятков лет. Его сиквелы были гораздо менее успешными, а вот карьера Риччи пошла в гору. Артистка успела сняться почти в 50 кинокартинах. Среди них «Сонная лощина» и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», где она работала с Джонни Деппом, и нашумевший сериал «Уэнздей», где она сыграла учителя ботаники в Академии «Невермор».

43-летняя актриса стала настоящей роковой красоткой и не стесняется демонстрировать облаченную в откровенные наряды фигуру на красной дорожке. А когда-то пикантные наряды и сцены на камеру были для нее настоящим испытанием.

Журналистам ABC Риччи рассказала, что в одном из проектов в начале ее карьеры продюсеры угрожали ей судом, если она откажется играть постельную сцену. Начинающей актрисе пришлось согласиться. Сегодня, по словам, Риччи артист всегда может отказаться от некомфортного для него эпизода.