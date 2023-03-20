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Стала настоящей красоткой: ахнете, увидев девочку из «Каспера» спустя 25 лет

20 марта 2023 18:30
Стала настоящей красоткой: ахнете, увидев девочку из «Каспера» спустя 25 лет

Артистка пришла к славе через профессиональное унижение.

Капризная наследница из «Каспера», где она сначала борется с семьей призраков, а в итоге становится их другом — эта роль Кристины Риччи принесла ей популярность как в Штатах, где фильм до сих пор показывают на Хэллоуин, так и за их пределами.

С выхода культового фильма прошло более двух десятков лет. Его сиквелы были гораздо менее успешными, а вот карьера Риччи пошла в гору. Артистка успела сняться почти в 50 кинокартинах. Среди них «Сонная лощина» и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», где она работала с Джонни Деппом, и нашумевший сериал «Уэнздей», где она сыграла учителя ботаники в Академии «Невермор».

Стала настоящей красоткой: ахнете, увидев девочку из «Каспера» спустя 25 лет

43-летняя актриса стала настоящей роковой красоткой и не стесняется демонстрировать облаченную в откровенные наряды фигуру на красной дорожке. А когда-то пикантные наряды и сцены на камеру были для нее настоящим испытанием.

Журналистам ABC Риччи рассказала, что в одном из проектов в начале ее карьеры продюсеры угрожали ей судом, если она откажется играть постельную сцену. Начинающей актрисе пришлось согласиться. Сегодня, по словам, Риччи артист всегда может отказаться от некомфортного для него эпизода.

Фото: Legion-Media
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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