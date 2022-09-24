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Киноафиша Статьи Стала настоящей красавицей: вы точно не узнаете главную звезду «Ералаша»

Стала настоящей красавицей: вы точно не узнаете главную звезду «Ералаша»

24 сентября 2022 07:30
Стала настоящей красавицей: вы точно не узнаете главную звезду «Ералаша»

Повзрослевшая актриса далека от шоу-бизнеса.

Маша Рыбакова начала сниматься в «Ералаше» в 11 лет. Юной актрисе доставались роли школьных красавиц и объектов воздыхания мальчишек.

Маша попала в «Ералаш» случайно. Девочка пришла пробоваться на роль в фильм «Смерть пионерки», но так громко смеялась, что провалила пробы. По случайности в соседнем павильоне шли съемки «Ералаша», куда девочка пришлась кстати.

Маша Рыбакова выросла – теперь это красивая молодая женщина. С актерством Маша завязала – сейчас она работает по ту сторону кадра. Мария Рыбакова окончила ГИТИС и стала профессиональным режиссером и продюсером, также Рыбакова преподает актерское мастерство.

Стала настоящей красавицей: вы точно не узнаете главную звезду «Ералаша»
Фото: соцсети, кадр из телепрограммы "Ералаш" (1974-2021)
Алла Новикова
Алла Новикова
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