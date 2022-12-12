Стала морщинистой старухой всего в 40: содрогнетесь от фото Тары Рид до и после

Тара Рид стала настоящей звездой 20 лет назад. В то время на экраны вышло сразу несколько молодежных комедий, в которых блистала актриса. Поклонники не скрывали своей любви к Таре, осыпая ее комплиментами, но сама артистка была не довольна своей внешностью и решилась на многочисленные преображения.

Первые перемены фанаты заметили еще в 2005-м, но со временем погоня за идеальной внешностью стала для Рид навязчивой идеей. Сначала она села на строгую диету, а потом и вовсе перестала есть, что привело к голодным обморокам и проблемам с фигурой. Из-за этого она обратилась к пластическому хирургу, который провел ряд операций, но это не помогло ей решить все проблемы.

В итоге сегодня в 47-летней артистке не узнать ту самую эффектную блондинку. Тара отличается изможденной фигурой и крайне болезненным видом, а многие поклонники уверены, что она похожа на бабушку. Артистку давно не приглашают в успешные проекты, и она снимается преимущественно в низкобюджетных фильмах и сериалах.

При этом сама Тара не скрывает, что она становится все ближе и ближе к совершенству. Знаменитость готова терпеть все процедуры и не верит близким, которые уже несколько лет бьют тревогу и пытаются ее отправить на принудительное лечение.