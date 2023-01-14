Стала многодетной матерью и уехала из России: как живет и выглядит рыжая красотка из «Охоты на Золушку»
Поставила семью на первое место.
Амалия Мордвинова привлекла зрителей своим актерским мастерством и яркой внешностью. Ее карьера складывалась самым наилучшим образом. Она смогла сняться в таких картинах, как «Охота на Золушку» и «Самозванцы». Но вот в личной жизни были серьёзные проблемы.
Первый брак артистки был непродолжительным, а развод с мужем стал для неё настоящим испытанием. Однако такая красавица недолго была одна. Вскоре она вышла замуж второй раз, и в этом союзе родилась ее первая дочь, но пара рассталась.
Третий брак принёс Амалии ещё троих детей и новые переживания, ведь супруг бросил ее.
После всех испытаний актриса решила углубиться в духовные практики и уехала в Гималаи. Сегодня она вместе с детьми проживает в Америке. Многодетная мама совсем не выглядит на свой возраст, а душевные переживания не отразились на ее внешности. Она все так же свежа и привлекательна.