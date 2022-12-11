Стала миллиардершей в старости: судьба советской официантки в США затмит любой фильм

Личная жизнь Астрид Менкс вполне могла бы стать основой для фильма. Она родилась в Латвии, откуда эмигрировала после Второй мировой войны в США. Девочка воспитывалась в интернате, после чего стала работать официанткой в ночном клубе. Там она и познакомилась со Сьюзен, женой Уоррена Баффета.

Женщины быстро подружились, несмотря на разный социальный статус. В 1977 году Сьюзен решила исполнить мечту и стать певицей. С мужем-миллиардером ее к тому времени связывали лишь дружеские отношения, они даже заводили интрижки на стороне. Перед отъездом Сьюзен попросила Астрид переехать к ним и следить за Уорреном.

Баффету и раньше нравилась подруга жены, а теперь у него оказались развязаны руки. Пара жила вместе и даже выходила в свет. Сьюзен была не против такого развития событий, но разводиться не собиралась. В 2004 году женщина скончалась от инсульта. А спустя два года 76-летний Уорен женился на Астрид. Благодаря своему терпению и любви женщина все-таки стала миллиардершей, хоть и в старости.