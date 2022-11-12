Стала мамой своим братьям и сестре: как сейчас живет героиня шоу Малахова

В 2017 году на всю страну прогремела история 19-летней Кристины Евтушенко. Родители девушки скончались – и она взяла под опеку пятерых братьев и сестер. Кристина едва успела закончить школу, но твердо решила не бросать семью.

У девушки свое хозяйство – семья держит кроликов и занимается огородом.

Кристина строго следит, чтобы все дети выполняли свои обязанности по дому. Старший брат Артем живет отдельно и учится на сварщика, а самый младший, Женя, ходит в третий класс. Семья получает пособия от государства.

Сегодня Кристине 24 года – и в прошлом году в ее жизни произошло счастливое событие: девушка вышла замуж. Но своих детей пара пока не планирует заводить, потому что нужно поднять братьев и сестер Кристины.