Стала мамой после смерти мужа: что известно о дочери и сыне Ванги (фото)

Предсказания слепой прорицательницы Ванги известны на весь мир. А вот о ее личной жизни знают немногие. В 31 год она вышла замуж за македонца Димитра Гуштерова, который был младше нее. Вместе они прожили практически 20 лет до самой смерти мужчины. Детей в этом союзе не было.

Ванге было предначертано стать матерью уже после потери мужа. Однажды к ясновидящей пришла женщина на третьем месяце беременности: она хотела знать, сможет ли благополучно родить ребенка. Прорицательница пообещала стать крестной матерью для мальчика, взамен потребовав назвать его Димитром.

По одной из легенд, впоследствии подросший ребенок сам нашел свою покровительницу: он постучался к ней в дом и попросил остаться.

Так Ванга обрела любимого приемного сына. Она дала ему достойное образование и женила на хорошей девушке.

Кроме того, подобным мистическим образом у провидицы появилась и дочка по имени Виолетта. Единственное, о чем просила прорицательница своих детей, — это никогда не давать интервью об их жизни. Это слово они держат до сих пор.